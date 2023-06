प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से बचाने के बदले में चार सरकारी अधिकारियों को धोखा देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। महाराष्ट्र के मूल निवासी अश्वनी भाटिया (54) और निशांत इंगडे (24) के रूप में पहचाने गए दो लोगों को कथित तौर पर चार सरकारी अधिकारियों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

ED से सुरक्षा देने के बहाने सरकारी अधिकारियों से ठगे 5.60 लाख रुपए

Your browser does not support the audio element.

रायपुर (छत्तीसगढ़), एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से बचाने के बदले में चार सरकारी अधिकारियों को धोखा देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के मूल निवासी अश्वनी भाटिया (54) और निशांत इंगडे (24) के रूप में पहचाने गए दो लोगों को कथित तौर पर चार सरकारी अधिकारियों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लूटे 5.60 लाख रुपए ASP ने बताया कि आरोपियों ने प्रत्येक पीड़ित से कथित तौर पर 5.60 लाख रुपए वसूल किए हैं। ASP चंद्राकर ने आगे बताया कि आरोपी जोड़ी ने एक ही तरीके से देश भर में लोगों को ठगा है। वरिष्ठ पुलिसकर्मी ने कहा कि दुर्ग जिले में एक अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी ने खुद को ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और आयकर विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को ठगा। अपने अच्छे संचार कौशल और अच्छी अंग्रेजी के साथ आरोपी पीड़ितों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़ में चार अधिकारियों को ठगने के इनपुट मिले हैं। मामले की जांच चल रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Edited By: Versha Singh