छत्तीसगढ़ में हिड़मा पर बने गाने पर थिरके कांग्रेसी, भड़के भाजपाई

डिजिटल डेस्क, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गणेश उत्सव की विसर्जन झांकी में माओवादी माड़वी हिड़मा के लिए बनाए गाने पर कांग्रेस के महामंत्री देवेश वैष्णव के थिरकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिला भाजयुमो देवेश वैष्णव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मामला 26 सितंबर की रात का है।

बता दें कि हिड़मा माओवादियों का पोस्टर बॉय था। 18 नवंबर 2025 को आंध्र-छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जंगल वाले इलाके (अल्लूरी सीताराम राजू जिला/मारेदुमिल्ली क्षेत्र) में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में वह मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के लिए इसे माओवादी विरोधी अभियानों की एक बहुत बड़ी सफलता माना था।