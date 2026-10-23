छत्तीसगढ़: मतांतरण से मना करने पर जीजा को साली ने पीटा, रायपुर पुलिस ने दो महिलाओं को भेजा जेल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। रायपुर के अमलीडीह क्षेत्र में परिवार के सदस्यों पर मतांतरण के लिए दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक की साली और उसकी सहेली को गिरफ्तार किया है।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी साली और सहेली पहले उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी को चर्च ले जाने लगीं। इसके बाद उसे और उसके 16 वर्षीय बेटे को भी ईसाई बनने के लिए दुष्प्रेरित करने लगीं। बेटे को चर्च ले जाने की शुरुआत भी कर दी गई थी।