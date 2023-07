Raipur News: चावल निर्यात करने के नाम पर ढाई करोड़ की ठगी, दिल्ली से आरोपित कारोबारी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने चावल निर्यात करने के नाम पर ढाई करोड़ की ठगी करने वाले कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को आरोपित को कोर्ट में पेश किया। मामले में आरोपित की कंपनी के दो डायरेक्टर अनिल मौर्य और ऋषभ मौर्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भगवती इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर प्रशांत शर्मा ने पंडरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

Raipur News: ढाई करोड़ का चावल निर्यात कर ठगी, दिल्ली से कारोबारी गिरफ्तार

रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने दो करोड़ 55 लाख रुपये से ज्यादा का घपला कर फरार होने वाले अमित गोयल (38) निवासी कैपिटल ग्रींस मोती नगर न्यू दिल्ली को गिरफ्तार किया है। चावल निर्यात करने के नाम पर ठगी करने वाला यह आरोपित महाराष्ट्र ठाणे की किआ एग्रो इंडस्ट्रीज प्रालि. का डायरेक्टर है। इसने रायपुर, धमतरी के व्यवसायियों से चावल लेकर बिना रकम चुकाए दूसरे प्रदेशों के साथ विदेश भेजा और मुनाफा कमाकर गायब हो गया। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में किया पेश पुलिस ने सोमवार को आरोपित को कोर्ट में पेश किया। मामले में आरोपित की कंपनी के दो डायरेक्टर अनिल मौर्य और ऋषभ मौर्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज भगवती इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर प्रशांत शर्मा ने पंडरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया कि अमित ने उसके साथ अन्य कारोबारियों से चावल का सौदा किया। पुराने सौदे में समय पर पैसा देकर इसने सभी को भरोसे में लिया था। इसी वजह से व्यापारियों ने ढाई करोड़ से अधिक का चावल उसे दे दिया। इसके बाद कई महीने तक पैसा नहीं मिलने पर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की थी। आरोपित ने कई मिल संचालकों से लिया चावल प्रशांत ने बताया कि आरोपित ने 2021 में धमतरी कुरुद स्थित सिद्धि गणेश राइस इंडस्ट्रीज, केला राइस इंडस्ट्रीज, रोशन राइस इंडस्ट्रीज, मंगलमूर्ति एग्रो, अन्नपूर्णा एग्रो, माहेश्वरी राइस इंडस्ट्रीज, अनमोल एग्रोटेक, प्रतीक राइस इंडस्ट्रीज साहित अन्य राइस मिल के संचालकों से चावल लिया था।

