रायपुर में पति ने की पत्नी और दो बेटों की हत्या, मतांतरण के कारण पड़ोसियों ने नहीं किया अंतिम संस्कार

डिजिटल डेस्क, रायपुर। रविवार को पति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या चाकू से गोदकर कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने खुद को भी चाकू से वार कर घायल कर लिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान खिलेश्वरी, 10 आशीष और आठ वर्षीय ज्ञान साहू के रूप में हुई है।

घटना रायपुर के माना थाना क्षेत्र की है। आरोपित के जेल जाने के बाद मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। परिवार कुछ वर्ष पहले ईसाई धर्म में मतांतरित हो गया था। इस वजह से पड़ोसियों ने मां और दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया।

इसके बाद पुलिस के सहयोग से मोक्ष श्रद्धांजलि संस्था के द्वारा मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया।आरोपित भुनेश्वर साहू मूल रूप से बालोद जिले का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती जांच में पत्नी के चरित्र पर शंका को वारदात की वजह माना जा रहा है।