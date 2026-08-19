छत्तीसगढ़ में नाबालिग बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म, नवजात को एक लाख में बेचा

डिजिटल डेस्क, रायपुर। नवजात बच्चों की बिक्री से जुड़े गिरोह का राजफाश करते हुए छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नर्सें भी शामिल हैं। इस मामले में एक पिता को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। गिरफ्तार आरोपितों में रोहित कुमार राय (35), साहेब मंडल (42), योगिता राय उर्फ गीता राय (32) और बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल (34) शामिल हैं।

आरोप है कि पिता ने अपनी बेटी को गर्भवती करने के बाद उसकी उम्र और वैवाहिक स्थिति छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से उसे बालिग व विवाहित बताया और प्रसव कराया। प्रसव के बाद नवजात बेटे को करीब 1.10 लाख रुपये में एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने सोमवार को न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने बताया कि 2023 में उसके पिता ने रिश्तेदार के घर पर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो उसने बुआ को इसकी जानकारी दी।

आरोप है कि बुआ ने पिता को बताया, जिसके बाद पिता गर्भपात की दवा लेकर आया और बुआ की मदद से पीड़िता को मारपीट कर दवा खिलाई गई। दोबारा गर्भवती होने पर नर्स के घर पहुंचाया कुछ समय बाद पिता ने फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह 2025 में दोबारा गर्भवती हो गई। गर्भावस्था की जानकारी मिलने पर पिता ने उसे नर्स बरखा वर्मा के घर ले जाकर प्रसव कराने की बात कही।