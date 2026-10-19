छत्तीसगढ़: रायपुर में टार बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने की कोशिशें जारी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में टार बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री उरला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। घटना उरला थाना पुलिस क्षेत्र की है।

रायपुर पश्चिम के अतिरिक्त डीसीपी आदित्य पांडे ने बताया, उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित पोरवाल टार प्रोडक्ट्स लिमिटेड में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकलकर्मी बचाव कार्य के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गए। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।