पिता से बेटे पर अलग रहने का दबाव बनाना बहू की मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की टिप्पणी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति को तलाक देने के जिला न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। पत्नी द्वारा पिता से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता माना गया।
HighLights
पत्नी का अलग रहने का दबाव मानसिक क्रूरता माना गया।
हाई कोर्ट ने पति के तलाक के आदेश को बरकरार रखा।
राजनांदगांव जिला न्यायालय का फैसला उच्च न्यायालय ने सही ठहराया।
डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। पत्नी की घर से अलग रहने की इच्छा अपने आप में क्रूरता नहीं है, लेकिन इसके लिए पति पर अनुचित दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।
इस आधार पर हाई कोर्ट ने पति को तलाक देने के जिला न्यायालय के 11 नवंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने तलाक का आदेश निरस्त करने की पत्नी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश को बरकरार रखा
मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला न्यायालय से जुड़ा है। पति ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की थी। उसका कहना था कि उसके पिता गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी तीन बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है।
ऐसे में वह माता-पिता से अलग नहीं रह सकता था। इसके बावजूद पत्नी लगातार अलग रहने का दबाव बना रही थी। कोर्ट ने पाया कि पत्नी कई बार बेटे को लेकर बिना सूचना मायके चली जाती थी। उसने बेटे का दाखिला मायके के स्कूल में भी करा दिया था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी का इस तरह अलग रहने के लिए दबाव बनाना पति के प्रति मानसिक क्रूरता है और वह तलाक का अधिकारी है।
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