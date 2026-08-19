पिता से बेटे पर अलग रहने का दबाव बनाना बहू की मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। पत्नी की घर से अलग रहने की इच्छा अपने आप में क्रूरता नहीं है, लेकिन इसके लिए पति पर अनुचित दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

इस आधार पर हाई कोर्ट ने पति को तलाक देने के जिला न्यायालय के 11 नवंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने तलाक का आदेश निरस्त करने की पत्नी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश को बरकरार रखा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला न्यायालय से जुड़ा है। पति ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए तलाक की मांग की थी। उसका कहना था कि उसके पिता गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी तीन बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है।