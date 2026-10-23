'आदिवासी समाज का अलिखित संविधान त्वरित न्याय की मिसाल', बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मु

डिजिटल डेस्क, रायपुर। आदिवासी समाज का संविधान भले ही अलिखित है, लेकिन विवादों के निपटारे में उसकी व्यवस्था त्वरित न्याय की मिसाल है। शुक्रवार को बस्तर दशहरा की परंपरागत मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस परंपरा को रेखांकित करते हुए आधुनिक न्याय व्यवस्था की चुनौती की ओर ध्यान खींचा।

उन्होंने कहा कि अदालतों में मुकदमों के फैसले आने में 10, 20 और 30 वर्ष तक लग जाते हैं, जबकि आदिवासी समाज में मांझी से परगना तक की पारंपरिक व्यवस्था के जरिए विवादों का समाधान गांव में ही हो जाता है।

उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था को आदिवासी समाज की विशिष्ट ताकत के रूप में प्रस्तुत किया।बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने जगदलपुर पहुंचीं राष्ट्रपति ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सिरासार भवन में मुरिया दरबार पहुंचीं, जहां मांझी-चालकियों से उनका संवाद हुआ। पारंपरिक प्रतिनिधियों ने उन्हें मुरिया दरबार की ऐतिहासिक परंपरा, जनजातीय संस्कृति और वनांचल के जीवन के बारे में बताया।

राष्ट्रपति ने उनकी बातें सुनीं और इस व्यवस्था से अपने पारिवारिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा, मैं भी मांझी की बेटी हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव में मांझी विवाद से जुड़े सभी पक्षों को सुनकर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। गांव में सहमति नहीं बनने पर मामला पीड़ परगना और फिर देश परगना तक पहुंचता है। बड़ी समस्याओं पर कई दिनों तक विचार-विमर्श होता है।