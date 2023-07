छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में फेरबदल देखने को मिल सकता है। स्‍कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि मोहन मरकाम को भूपेश बघेल की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

Chhattisgarh: प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया मंत्री पद से इस्‍तीफा

रायपुर, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। बीते 36 घंटे में प्रदेश कांग्रेस के भीतर चरा बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जानकारी के मुताबिक, स्‍कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भूपेश बघेल मंत्रिमंडल से इस्‍तीफा दे दिया है। मोहन मरकाम बनेंगे मंत्री प्रेमसाय सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद मोहन मरकाम को इसमें शामिल किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार मोहन मरकाम शुक्रवार सुबह 11.30 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। दीपक बैज बने नए प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले छत्‍तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। मोहन मरकाम की जगह कांग्रेस ने प्रदेश की कमान बस्तर से सांसद दीपक बैज को सौंपी है। पिछले तीन महीने से बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी। बैज अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। संगठन में होगा बदलाव कांग्रेस के उच्‍च पदस्‍थ सूत्रों की मानें तो अगले एक सप्‍ताह में पार्टी में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। दीपक बैज को प्रदेश अध्‍यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश महामंत्री, उपाध्‍यक्ष के साथ कुछ पदों पर बदलाव किया जा सकता है। इसमें टिकट के दावेदार नेताओं को बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 250 पदों पर प्रदेश सचिव और संयुक्‍त महासचिव के पद पर नियुक्ति होगी।

