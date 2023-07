'खुशी है कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए' पीएम मोदी के बारे में और क्या-क्या बोले भूपेश बघेल

पीएम मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे। मोदी ने इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि हम मांगें भी करते हैं लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता।

पीएम मोदी के बारे में और क्या-क्या बोले भूपेश बघेल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पीएम मोदी ने शुकवार को छत्तीसगढ़ को कई परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने रायपुर में 7,600 करोड़ रुपये की दस परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित भी किया। भूपेश ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम अनेक मंचों में मिलते हैं और नीति आयोग आदि की बैठकों में भी मिलते हैं। हम मांगें भी करते हैं, लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। मैं गडकरी जी के साथ भी बैठता हूं, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं। हम तो मांगते ही रहेंगे, लेकिन और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है इसलिए ज्यादा से ज्यादा मदद हमको मिलती रहे। पीएम मोदी ने किया रैली को संबोधित इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनके दामन दागदार हैं, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक-दूसरे को पानी पी-पीकर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। मोदी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है।

