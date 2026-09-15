पीएम आवास योजना: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आमने-सामने

डिजिटल डेस्क, रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मंगलवार को खुली और तीखी बहस हुई। शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने ढाई वर्ष में 11 लाख 75 हजार आवास पूर्ण किए हैं। वहीं, कांग्रेस की सरकार में पीएम आवास पर खेल हुआ।

दूसरी ओर, भूपेश ने इसे आंकड़ेबाजी का झूठा पुलिंदा बताया। मालूम हो कि भूपेश बघेल ने कुछ दिनों पूर्व विजय शर्मा को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी। इसे स्वीकारते हुए मंगलवार को रायपुर प्रेस क्लब में शर्मा व भूपेश के मध्य लगभग 80 मिनट तक बहस हुई।

झूठ का पुलिंदा सरकारी आंकड़ेबाजी: भूपेश बघेल भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के 18 लाख और केंद्र के आंकड़ों को जोड़कर 46 लाख मकान बनाने का दावा वास्तविकता से परे है। उनकी सरकार ने सात लाख आवास स्वीकृत किए थे। रमन सिंह सरकार के समय मिले लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल और अन्य बाधाओं के बावजूद आवास स्वीकृत कर निर्माण कराया गया।

आरोप लगाया कि आवास प्लस के आंकड़ों और पुरानी स्वीकृतियों को वर्तमान सरकार नए आंकड़ों के रूप में पेश कर रही है। कोरोना काल में केंद्र ने राशि जारी नहीं की और आवास योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया था। राज्यांश मिलने में अड़चन के कारण उनकी सरकार ने रिजर्व बैंक से ऋण लेकर योजना आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

कांग्रेस ने पीएम आवास के साथ किया खेल: विजय शर्मा विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार ने ढाई साल में 11 लाख 75 हजार आवास पूर्ण किए हैं। 18 लाख से अधिक आवास का संकल्प लिया गया, जिन पर 26 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत और 16 हजार करोड़ खर्च हो चुके हैं। हाल में 3.65 लाख नए आवास स्वीकृत हुए हैं।

कोरोना काल में भी केंद्र से राशि मिलती रही। मार्च 2024 तक 7,81,999 आवास स्वीकृत किए गए थे, इनमें केवल 81 हजार पूर्ण हुए। 2016 से अपूर्ण 2.46 लाख, पीएम जनमन के 24 हजार और माओवादी हिंसा पीड़ित परिवारों के 15 हजार आवास शामिल हैं।