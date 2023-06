बुधवार को नक्सली के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। ये सहयोगी नक्सलियों के 6.2 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान एक संयुक्त अभियान में आवापल्ली पुलिस और CRPF जवानों ने बीजापुर जिले से नोटों के बंडल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली बासागुड़ा कमांडर ने आरोपी महेश बड़से को अलग-अलग बैंकों में जमा करने के लिए नकदी दी थी।

नक्सलियों के 6.2 लाख रुपये जमा करने जा रहा था सहयोगी हुआ गिरफ्तार

छत्तीसगढ़, एजेंसी। एक संयुक्त अभियान में, आवापल्ली पुलिस और CRPF जवानों ने बीजापुर जिले से एक कथित नक्सली सहयोगी को 6.2 लाख रुपये के 2,000 रुपये के नोटों के बंडल के साथ गिरफ्तार किया है। नक्सली बासागुड़ा कमांडर ने आरोपी महेश बड़से को अलग-अलग बैंकों में जमा करने के लिए नकदी दी थी। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अब तक करीब 1.20 लाख रुपये जमा हो चुके हैं। गुरुवार को दो ग्रामीणों की हत्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस बीच, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी। जिला सुकमा पुलिस के अनुसार, 28 जून को नक्सलियों ने 'जन अदालत' आयोजित कर माड़वी गंगा (ताड़मेटला के उपसरपंच) और कवासी सुक्का (शिक्षादूत) नामक दो ग्रामीणों की हत्या कर दी। ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक पुलिस ने कहा कि उपसरपंच माड़वी ग्रामीणों और ग्रामीण बच्चों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, खाद्य योजना और आयुष्मान कार्ड जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूक कर रहा था। कवासी सुक्का ताड़मेटला जैसे संवेदनशील इलाके में बच्चों को पढ़ा रहे थे ताकि वे समाज और क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकें। पुलिस ने आगे कहा कि चूंकि लोग जागरूक और शिक्षित हो रहे हैं इसलिए नक्सली अपनी जमीन खो रहे थे, इसलिए हताशा में उन्होंने सुक्का की हत्या कर दी।

Edited By: Versha Singh