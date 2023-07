छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना का सुचारू ढंग से हो रहा संचालन, एक लाख से ज्यादा लोगों को मिला लाभ

नगरीय प्रशासन विभाग की इस योजना के माध्यम से अबतक एक लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार नगर निगमों तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है।

रायपुर, ऑनलाइन डेस्क। राज्य में आमजनों का समय, पैसा और अतिरिक्त श्रम से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की इस योजना के माध्यम से अबतक एक लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार नगर निगमों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े, इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 25 विभिन्न सेवाएं का लाभ आमजनों को मिल रहा है। टोल फ्री नंबर से भी प्राप्त हुए दस्तावेज हाल ही में अब नगर पालिकाओं में भी इस सेवा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही प्रदान किए गए हैं। वहीं, अबतक एक लाख 30 हजार से ज्यादा नागरिकों ने दस्तावेज संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके प्राप्त की है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शासकीय सेवाओं को नागरिकों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को मितान एजेंट के रूप में तैनात करके लाभान्वित किया जा रहा है, जो आवश्यक दस्तावेज लेने और प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए नागरिकों के घर जा रहे हैं। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही आम नागरिकों को उनके घर पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान कर रही है।

