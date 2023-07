Mission 2024: अमित शाह आज कार्यकर्ताओं के साथ बनाएंगे चुनावी रणनीति, रायपुर में होगा भाजपा नेताओं के साथ मंथन

अमित शाह एक बार फिर घोषणा पत्र समिति के सदस्यों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे चुनावी रणनीति क्या होगी इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। इसके पहले गृहमंत्री 22 जून को दुर्ग में आयोजित सभा में शामिल हुए थे। बाद में पांच जुलाई को भाजपा के प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में उच्च स्तरीय बैठक ली थी।

Mission 2024: अमित शाह आज कार्यकर्ताओं के साथ बनाएंगे चुनावी रणनीति

Your browser does not support the audio element.