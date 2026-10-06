अस्पताल के शौचालय में 5 घंटे तक छिपा रहा तेंदुआ, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में मचा हड़कंप; महिला को किया घायल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के स्नेहा अस्पताल में सोमवार को तेंदुआ घुस गया, इससे लोगों की जान सांसत में फंसी रही। सबसे पहले सुबह 10.51 बजे पुराने बस स्टैंड के पास स्थित इस अस्पताल की पार्किंग में तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद वह अंदर घुस गया।

इस दौरान उसने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह शौचालय में पांच घंटे तक छिपा रहा। सूचना दिए जाने पर बिलासपुर से आई विशेषज्ञों की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में बंद किया। उपचार के बाद उसे भोरमदेव अभयारण्य में छोड़ दिया गया। डीएफओ निखिल अग्रवाल ने बताया कि नर तेंदुए की उम्र साढ़े पांच साल है।