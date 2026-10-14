NHAI पर केस दर्ज, हाईवे पर लगे लंबे जाम के बाद मेंटेनेंस कंपनी को देंने होंगे 10 लाख रुपये

डिजिटल डेस्क, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के मदनपुर घाट पर 12 अक्टूबर की सुबह दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद 12 घंटों तक लगे रहे जाम के मामले में कार्रवाई की गई है।

राहत कार्यों में लापरवाही बरतने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल रही 'मेसर्स रविंद्र' एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इधर, पुलिस ने एनएचएआई के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया है।