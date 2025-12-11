Language
    तंत्र-मंत्र के झांसे से पैसों की बारिश... कोरबा में दो कारोबारी समेत तीन की मौत; पांच गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    Hero Image

    तंत्र-मंत्र में कारोबारी समेत तीन लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तंत्र-मंत्र-साधना के दौरान कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन, दूध व्यवसायी सुरेश साहू व अन्य नितीश कुमार रात्रे की जान चली गई। व्यवसायी अपने साथ पांच लाख रुपये लेकर गए थे, जिसे ढाई करोड़ रुपये करने का आश्वासन तांत्रिक ने दिया था।

    तांत्रिक ने एक-एक कर लोगों को कमरे में बुलाया, जिसके बाद वे बाहर नहीं निकले और उनकी लाशें मिलीं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने जहरखुरानी से मौत की आशंका जताई है। तांत्रिक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    कोरबा में तंत्र-मंत्र से पैसे की बारिश का झांसा

    कोरबा पुलिस के अनुसार, दूध व्यवसायी सुरेश का संपर्क बिलासपुर के तांत्रिक राजेन्द्र कुमार अमेरी से था। उसने सुरेश को विश्वास दिलाया कि वह तंत्र-मंत्र से पैसे की बारिश कर सकता है। तांत्रिक की लगातार कोशिशों के बाद सुरेश तंत्र-मंत्र के लिए तैयार हो गया। सुरेश ने कबाड़ व्यवसायी अशरफ को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजी किया।

    10 दिसंबर को तांत्रिक अपने सहयोगियों के साथ कोरबा पहुंचा। अशरफ के स्क्रैप यार्ड में सभी शाम चार बजे पहुंचे। तांत्रिक ने सबसे पहले नितीश को बुलाया, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। इसके बाद अशरफ और सुरेश अंदर गए, जो बाहर नहीं आए।

    दो कारोबारियों समेत तीन की संदिग्ध मौत

    काफी देर बाद जब तीनों बाहर नहीं निकले, तो उनके स्वजन अंदर पहुंचे, जहां तीनों मूर्छित पड़े थे। इससे नाराज स्वजनों ने तांत्रिक की पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने पिटाई में घायल हुए तांत्रिक राजेन्द्र कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया।

     