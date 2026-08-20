धोखाधड़ी मामले में दिल्ली गए कोरबा के आठ पुलिसकर्मी निलंबित, बिना अनुमति हवाई यात्रा बनी वजह

डिजिटल डेस्क, कोरबा। ऑटोमोबाइल कारोबारी से 50 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले के आरोपितों को पकड़ने के लिए दिल्ली गए पुलिसकर्मी पीड़ित व आरोपितों के बीच फंस गए हैं।

आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी के उद्देश्य से पहले तो इन्हें पुलिस के एक उच्चाधिकारी के मौखिक आदेश पर विमान से दिल्ली भेजा गया।

वहीं, दिल्ली में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान ही पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया। ये खाली हाथ लौटे, लेकिन महीने भर के बाद अब इन आठों पुलिसकर्मियों पर सीधे निलंबन की कार्रवाई हो गई।

इन्हें मौखिक आदेश किसने दिया। बिना जांच सीधी कार्रवाई क्यों की गई, जैसे मामलों की जांच पुलिस के उच्चाधिकारियों तक जाकर टिक गई है।

कोरबा के कारोबारी गौरव मोदी ने वर्ष 2018 में जेसीबी इंडिया लिमिटेड से प्रदेश के 11 जिलों के लिए जेसीबी की डीलरशिप ली थी। वर्ष 2022 में कंपनी ने उनकी सभी डीलरशिप एक साथ बंद कर दी।

इस मामले में अदालत के निर्देश पर कटघोरा पुलिस ने कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संदीप कालरा व वाइस प्रेसिडेंट जसमीत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी की है।

प्राथमिकी के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कटघोरा थाना प्रभारी टीआइ मोती पटेल समेत आठ पुलिसकर्मी 22 जुलाई को विमान से दिल्ली गए थे।

बताया जा रहा है कि पुलिस के एक उच्चाधिकारी के कहने पर इनके दिल्ली तक का विमान का खर्चा कृष्णा ग्रुप की ओर से उठाया गया था।

इस बात की चर्चा है कि दिल्ली पहुंचकर यह गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, उसी बीच पुलिस के एक उच्चाधिकारी के निर्देश पर इन्हें कोरबा वापस बुला लिया गया।

इधर, प्रकरण में आइजी ने बिना लिखित अनुमति विमान से दिल्ली जाने पर सभी आठों पुलिसकर्मियों को 17 अगस्त को निलंबित कर दिया गया।

कहा जा रहा है कि इन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन ये विमान से दिल्ली चले गए। जानकारी के अनुसार, आइजी ने इस प्रकरण को स्वत: संज्ञान लिया है।

ऐसी है ड्यूटी पर बाहर जाने की प्रक्रिया

सरकारी ड्यूटी पर बाहर जाने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा सामान्यतः रेलवे वारंट से रेल यात्रा की जाती है। हवाई यात्रा के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

आकस्मिक स्थिति में भी अनुमति का स्पष्ट आधार होना चाहिए। बिना स्वीकृति हवाई यात्रा पर विभागीय जांच और खर्च की वसूली हो सकती है।

कटघोरा थाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में टीआइ समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। चूंकि मामले की जांच आइजी कार्यालय के स्तर पर चल रही है, इसलिए मैं अभी अधिक जानकारी साझा नहीं कर पाऊंगा।

(सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा।) पुलिस टीम को ट्रेन से दिल्ली जाने की अनुमति दी गई थी। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा नियम विरुद्ध बिना अनुमति के हवाई यात्रा कर अनुशासनहीनता करना प्रतीत होता है। जांच उपरांत दोषी पुलिस अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

(राम गोपाल गर्ग, आइजी, बिलासपुर रेंज।)

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