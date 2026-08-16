नागपंचमी पर छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगता है नाग दरबार, बांकी और श्री नदी से जुड़ी है परंपरा

डिजिटल डेस्क, रायपुर। जशपुरनगर के समीप ग्राम सिटोंगा में नागपंचमी पर लगने वाला नाग दरबार आस्था, प्रकृति और लोकगाथा का अनूठा संगम है। खेतों के बीच बने छोटे से नागदेव मंदिर में बांकी और श्री को नाग-नागिन के रूप में पूजा जाता है।

मान्यता है कि सर्प रूप में दोनों भाई-बहन जिस कुंड से निकले, वहीं से बांकी और श्री नदियों का उद्गम हुआ। नाग दरबार में नागदेव के श्रद्धालुओं पर सवार होने की मान्यता भी यहां की पूजा को और रहस्यमय बनाती है।

यहां के पुजारी लहरू बाबा ने बताया कि मंदिर में स्थापित मूर्ति बांकी और श्री नामक भाई-बहन की है। सिटोंगा निवासी ये गरीब भाई-बहन सौतेली मां से परेशान थे। एक दिन खेत में सांप के दो अंडे खाने से उनका शरीर सर्प रूप में बदल गया। वे खेत के कुंड में छिप गए और माता-पिता को देख बांकी पश्चिम और श्री पूर्व दिशा में भागे।

जनश्रुतियों के अनुसार, इसी कुंड से बांकी और श्री नदी का उद्गम हुआ। श्रद्धालुओं में नागदेव के आने की मान्यतासिटोंगा के नाग दरबार में श्रद्धालुओं पर नागदेव के सवार होने की मान्यता भी प्रचलित है। यहां मंदिर में नागदेव की पूजा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं के माध्यम से नागदेव दर्शन देते हैं।