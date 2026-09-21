कभी मीलों दूर से पानी लाती थीं महिलाएं, अब साय सरकार में घर की चौखट तक पहुंचा 'नल से जल'

डिजिटल टीम, रायपुर। कभी सुबह की पहली किरण के साथ ही सिर पर बर्तन रखकर मीलों दूर पानी की तलाश में निकलना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों की नियति बन चुका था। घंटों इंतजार और भीषण जद्दोजहद के बाद मिलने वाला पानी न केवल समय लेता था, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की दिनचर्या को भी बुरी तरह प्रभावित करता था। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर जल’ के संकल्प को धरातल पर उतारकर ग्रामीण जिंदगी की इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के ग्राम पंडरी से उठी बदलाव की नई बयार

आदिवासी बहुल जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मरवाही विकासखंड का ग्राम पंडरी आज इस ऐतिहासिक कायाकल्प का जीवंत उदाहरण पेश कर रहा है। गांव की शीला केवट जैसी अनगिनत महिलाओं के लिए घर के आंगन में लगा नल अब केवल पानी का साधन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और सुविधा का प्रतीक बन चुका है।

शीला केवट ने कहा कि पहले घर के सारे जरूरी काम छोड़कर पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था और पूरी सुबह इसी में निकल जाती थी। अब घर में ही नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। बचे हुए समय का उपयोग हम बच्चों की परवरिश, पढ़ाई और परिवार के अन्य जरूरी कामों में कर पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उस समय देश के 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 17 प्रतिशत (लगभग 3.23 करोड़) के पास ही नल से जल की सुविधा थी। पिछले सात वर्षों की निरंतर यात्रा में इस योजना ने न केवल पाइपलाइन बिछाने का काम किया, बल्कि इसे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और 'ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट' के साथ एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है।

महिलाओं के जीवन में आया यह बदलाव केवल सुविधा का नहीं, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार का है। घर-घर सुरक्षित पेयजल पहुंचने से जल जनित बीमारियों का खतरा कम हुआ है। दूर से पानी ढोने की कठिन शारीरिक मेहनत से राहत मिलने से महिलाओं को आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। पानी लाने की मजबूरी खत्म होने से बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की स्कूल उपस्थिति और खेलकूद का समय बढ़ा है।