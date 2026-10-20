IPS अंकिता शर्मा ने साड़ी पहनकर AK- 47 से की फायरिंग, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। विजयादशमी पर पुलिस लाइन स्थित रक्षित आरक्षित केंद्र में पारंपरिक शस्त्र पूजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा की मौजूदगी में शस्त्रागार में रखे अस्त्र-शस्त्रों और विभागीय वाहनों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। अनुष्ठान के बाद एसपी ने हर्ष फायर कर परंपरा का निर्वहन किया।

पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राइफल, रिवाल्वर, गोला-बारूद सहित पुलिस विभाग के उपयोग में आने वाले अन्य अस्त्र-शस्त्रों का पूजन किया गया। विभागीय वाहनों पर तिलक लगाकर उनकी भी पूजा की गई। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी और जवान उपस्थित रहे।

शस्त्र पूजन कर पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा और जनसेवा का संकल्प विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की पुलिस लाइन में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शस्त्र और पुलिस वाहनों की पूजा-अर्चना की गई। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने विधि-विधान से माता शक्ति की आराधना की और हवन-पूजन कर शस्त्रों व वाहनों की पूजा की।

इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनसेवा, नागरिकों की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विजयादशमी पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस बल की शौर्य, पराक्रम, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की परंपरा का निर्वहन किया गया। शस्त्र पूजन को पुलिस बल के साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में मनाया गया। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है। इसी भावना के साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

पुलिस बैंड की धुनों से भक्तिमय हुआ माहौल कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने माता की आरती के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों की प्रस्तुति दी। इससे पुलिस लाइन का वातावरण भक्तिमय और राष्ट्रप्रेम की भावना से सराबोर हो गया। बैंड की प्रस्तुतियों ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। पूजा-अर्चना के दौरान परंपरा के अनुसार हर्ष फायरिंग भी की गई।