Amit Shah Durg Visit: गृह मंत्री करेंगे दुर्ग का दौरा, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त उषा बारले से करेंगे मुलाकात

भिलाई (छत्तीसगढ़), ऑनलाइन डेस्क। Amit Shah Durg Visit: 22 जून को केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह भिलाई सेक्टर-1 का दौरा करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान अमित शाह 20 मिनट तक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त उषा बारले से मुलाकात करेंगे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah meets Padma Shri Pandwani Singer, Usha Barle, in Chhattisgarh's Durg, as part of BJP's 'Maha Jansampark Abhiyan'. pic.twitter.com/eWS2nVDYJh