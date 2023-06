छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को भारत सरकार ने सराहा, 25 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति की भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने सराहना की है। जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की सराहना करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को भारत सरकार ने सराहा

रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति की भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने सराहना की है। जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की सराहना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने जल जीवन मिशन का 50 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य पूरा होने पर प्रसन्नता जताते हुए जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लक्षित ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बीते एक पखवाड़े में एक लाख 27 हजार से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना इस बात का प्रमाण है। आगामी दिनों में मिशन के कामों में और तेजी लायी जाएगी। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख 11 हजार 850 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है जो कि घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य का 50.13 प्रतिशत है। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के 556 गांवों के शत-प्रतिशत परिवारों को भी घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कुल 50 लाख 10 हजार 499 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किए जाने का लक्ष्य है।

