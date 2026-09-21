छत्तीसगढ़:रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर को बिश्नोई गैंग से धमकी, मांगी 50 करोड़ रुपये की रंगदारी

डिजिटल डेस्क, रायपुर। रायपुर के पूर्व महापौर रहे एजाज ढेबर के मोबाइल पर विदेशी नंबर से फोन कर 50 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

फोन करने वाले ने खुद को लारेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग से जुड़ा बताया।

तीन-चार दिन तक लगातार धमकी भरे फोन आने के बाद ढेबर ने शनिवार देर रात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस विदेशी नंबर की तकनीकी जांच कर रही है।