'अनुकंपा के आधार पर नौकरी में बड़े बच्चे को प्राथमिकता', छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जब कई योग्य बच्चे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करते हैं तो बड़े बच्चे को वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने 8 अगस्त को मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें एक मृत सरकारी कर्मचारी के छोटे बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने मामला वापस डीईओ को भेज दिया और ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह बड़े बेटे की एलिजिबिलिटी की जांच करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसके क्लेम पर विचार करें।

क्या है मामला? मुंगेली के धरमपुरा में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी ईश्वर सिंह क्षत्रिय की 29 सितंबर, 2016 को मौत हो गई थी। उनकी दो पत्नियां थीं। ईश्वर की पहली पत्नी से पैदा हुए 35 साल के जितेंद्र सिंह क्षत्रिय और दूसरी पत्नी से पैदा हुए राजकुमार दोनों ने रिलीफ जॉब के लिए अप्लाई किया था। डीईओ ने 7 अगस्त, 2019 को राजकुमार को इस जॉब के लिए चुना, जिसके बाद जितेंद्र ने हाई कोर्ट का रुख किया।

अदालत ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा आश्रित रोजगार लाभ के लिए कानूनी वारिस बना रहता है तो राज्य सरकार की गाइडलाइंस कई भाई-बहनों में से चुनने पर चुप रहती हैं। राज किशोर कुमार बनाम बिहार राज्य में पटना हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए और झारखंड हाई कोर्ट द्वारा अपनाए गए उदाहरणों पर भरोसा करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति का हक सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए।

'सिर्फ सीनियर होने की वजह से ऊंचे पद का चार्ज लेने का अधिकार नहीं मिल सकता' इसके अलावा, एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि सिर्फ सीनियर होने से ही किसी सरकारी कर्मचारी को ऊंचे पद का चार्ज लेने का अपने-आप अधिकार नहीं मिल जाता। बीईओ ने अपने जूनियर साथी को इन-चार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) बनाए जाने को चुनौती दी थी।

जस्टिस विभु दत्त गुरु ने 11 अगस्त के अपने आदेश में छुरा के बीईओ किशन लाल मतावले की याचिका को खारिज करते हुए गरियाबंद डीईओ पद का मौजूदा चार्ज राजेश चंद्राकर को सौंपने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया।

मतावले ने 10 जून के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि कैडर में वे चंद्राकर से सीनियर थे और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा नियम, 2026 के तहत जरूरी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर चुके थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने 20 जुलाई, 2026 को एक प्रतिवेदन सौंपा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।