Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

शराब घोटाले के आरोपित कांग्रेस नेता तक पहुंचाए गए 52 करोड़ रुपये, ED ने दाखिल किया आरोप पत्र

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sat, 10 Oct 2026 09:23 PM (IST)

ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ शराब घोटाले में नया आरोप पत्र दाखिल किया है। ...और पढ़ें

शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल पर ईडी का नया आरोप पत्र

शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल पर ईडी का नया आरोप पत्र

डिजिटल डेस्क, रायपुर । छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में हुए शराब घोटाले में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ विशेष कोर्ट में एक और आरोप पत्र शुक्रवार को दाखिल किया है।

इसमें दावा किया गया है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपित अनवर ढेबर के सहयोगी दीपेन चावड़ा के माध्यम से करीब 52 करोड़ रुपये रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए गए थे।

ईडी ने आरोप पत्र में दीपेन चावड़ा और निखिल चंद्राकर के बयानों का हवाला देते हुए कथित लेन-देन का विवरण दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

ईडी के अनुसार, अनवर ढेबर का सहयोगी दीपेन चावड़ा नकद लेकर अग्रवाल के करीबी व कांग्रेस भवन के कर्मी देवेंद्र डड़सेना तक पहुंचाता था। इसके बाद देवेंद्र के माध्यम से कथित तौर पर रकम रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाई जाती थी।

करीब 127 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में भी रामगोपाल अग्रवाल को आरोपित बनाया गया है। बता दें कि इसी प्रकरण में रामगोपाल को ईडी ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 13 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है।