95 % शरीर ने साथ छोड़ा लेकिन रंगों ने बदल दी बसंत साहू की जिंदगी, चित्रकारी ने दिलाया राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार

हरेन्द्र कुमार मगेन्द्र, धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद निवासी बसंत विकास साहू की जिंदगी संघर्ष, साधना और आत्मविश्वास की ऐसी कहानी है, जिसमें दर्द भी है और उम्मीद के रंग भी। कभी इलेक्ट्रिकल मोटर वर्कशाप चलाने वाले बसंत की जिंदगी 23 वर्ष की उम्र में हुए एक सड़क हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट ने उनके शरीर का 95 फीसदी हिस्सा निष्क्रिय कर दिया। लंबे इलाज के बाद जब डाक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी, तब उन्होंने खुद को संभालने के लिए रंगों का सहारा लिया।

बिस्तर पर लेटे-लेटे खींची गई कुछ आड़ी-तिरछी रेखाएं धीरे-धीरे उनकी जिंदगी का मकसद बन गईं। वर्षों की मेहनत और अभ्यास ने उन्हें ऐसा चित्रकार बना दिया, जिसकी पेंटिंग्स आज देश-विदेश तक पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित बसंत साहू अब सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा और बच्चों के लिए गुरु बन चुके हैं।

हादसे ने बदली जिंदगी, लेकिन हौसले नहीं टूटे रायपुर से इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण लेकर लौटे बसंत साहू कुरूद में इलेक्ट्रिकल मोटर वर्कशाप चला रहे थे। 15 सितंबर 1995 को भाठागांव-राखी मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब एक साल तक इलाज चला, लेकिन शरीर का 95 प्रतिशत हिस्सा निष्क्रिय हो गया।

बसंत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में अपनों को अपनी सेवा करते देख कई बार लगा कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन आत्मचेतना ने उन्हें संभाला। उन्होंने तय किया कि शरीर भले बदल गया हो, जीवन नहीं रुकेगा। बसंत अपनी नई शुरुआत का श्रेय मां अहिल्या साहू और पूरे परिवार को देते हैं। उनका कहना है कि परिवार की सेवा, विश्वास और हौसले ने ही उन्हें दोबारा जीने की ताकत दी।

टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों से शुरू हुआ कला का सफर स्कूल के दिनों से ही बसंत की रुचि चित्रकारी में थी। हादसे के बाद उसी पुराने शौक ने उन्हें नई ऊर्जा दी। शुरुआत में बिस्तर पर लेटे-लेटे दीवारों पर रेखाएं बनानी शुरू की। हजारों बार चित्र बिगड़े, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। करत-करत अभ्यास के...की भावना को जीवन में उतारते हुए उन्होंने तीन-चार साल तक लगातार चित्रकारी सीखी। धीरे-धीरे उनकी कला में निखार आने लगा।

सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी का चित्र बनाया। इसके बाद महापुरुषों, प्रकृति, छत्तीसगढ़ की लोककला और बस्तर संस्कृति को कैनवास पर उतारना शुरू किया। दिव्यांग बसंत साहू का कहना है कि इंसान शरीर से नहीं, विचारों और कर्मों से पहचाना जाता है। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहते हैं।

राष्ट्रपति सम्मान तक पहुंची कला बसंत साहू की कला और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार-2025 के तहत सम्मानित किया।

इससे पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के तत्कालीन राज्यपाल के एम सेठ के हाथों छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कला सम्मान भी मिल चुका है। उनकी पेंटिंग्स राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका तक उनकी कलाकृतियों ने अपनी जगह बनाई है।

अब खुद नहीं, दूसरों के सपनों में भर रहे रंग वर्ष 2018 में बसंत साहू ने बसंत फाउंडेशन की स्थापना की। उनके निवास पर संचालित जीवन रंग आर्ट क्लासेस में गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को निशुल्क चित्रकला, ड्राइंग और रंगोली का प्रशिक्षण दिया जाता है। रोज 25 से 30 बच्चे यहां सीखते हैं, जबकि इस वर्ष समर कैंप में लगभग 300 बच्चों को प्रशिक्षण मिला। अब तक हजारों बच्चे उनसे कला सीख चुके हैं, जिनमें कई खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं।

बसंत ने छत्तीसगढ़ सरकार से कुरुद में आवासीय आर्ट स्कूल खोलने की मांग की है, ताकि दूर-दराज के प्रतिभाशाली बच्चों को भी बेहतर अवसर मिल सके। उनका मानना है कि कला के साथ संस्कार और अनुभव बांटना भी उतना ही जरूरी है।

बस्तर की कला ने दी नई दिशा बसंत साहू ने बताया कि सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के माध्यम से उन्हें माओवादी प्रभावित बच्चों को चित्रकारी सिखाने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने बस्तर की संस्कृति और लोककला को करीब से जाना। बस्तर के बच्चों की प्रतिभा और वहां की कला ने उनके जीवन को नई दिशा दी। इसके बाद बस्तर आर्ट उनके चित्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

मित्र, सहयोगी और शिष्यों के नजर में बसंत साहू बचपन के मित्र दिनेश कुमार यादव ने बताया कि सड़क हादसे ने बसंत को झकझोर जरूर दिया था, लेकिन आज वे हजारों युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं। उन्हें देखकर आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। कला शिक्षक अवध राम कंवर का कहना है कि बसंत साहू बच्चों को सिर्फ चित्रकारी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।

प्रशिक्षु हेमेश्वरी साहू, उपासना साहू, झरना साहू और जिज्ञासा साहू ने बताया कि बसंत सर के मार्गदर्शन में चित्रकारी सीखने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। वहीं ग्राम सेमरा (सी) के दीपक कुमार निषाद का कहना है कि बसंत सर की शारीरिक तकलीफ को करीब से देखने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनसे सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सकारात्मक रहना चाहिए।