‘ठीक हो गए हैं और घर लौट रहे हैं’, कॉन्स्टेबल की मौत के 42 दिन बाद अस्पताल से आया मैसेज; पढ़कर चौंक गया परिवार

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दिवंगत पुलिस आरक्षक के परिजनों को उनकी मौत के 42 दिन बाद अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटने का मैसेज मिला है। इस घटना ने मृतक आरक्षक के परिजनों को फिर से गहरे सदमे में डाल दिया।

परिवार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की वित्तीय धांधली से इनकार किया है। अस्पताल ने मैसेज भेजने और लापरवाही बरतने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को नौकरी से हटा दिया है।

30 जून को हुई थी आरक्षक की मौत जशपुर जिले के 39 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल देवनारायण राम को 26 जून को अंबिकापुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां 30 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

6 अगस्त को आयुष्मान भारत योजना का मैसेज आया 6 अगस्त को मृतक की पत्नी सीमा कुजूर के मोबाइल पर आयुष्मान भारत योजना का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी है कि आप ठीक हो गए हैं और घर लौट रहे हैं। इसमें भर्ती की तारीख 26 जून और डिस्चार्ज की तारीख 6 अगस्त थी, जिससे लगा की मरीज 42 दिनों तक भर्ती रहा।

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परिजनों ने उठाए सवाल मृतक की पत्नी सीमा कुजूर, पेशे से नर्स, ने दुख जताते हुए कहा कि जब अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम गरीबों और आदिवासियों के साथ क्या होता होगा। उन्होंने पूरी प्रणाली की जांच की मांग की है।

अस्पताल प्रशासन ने दी सफाई मामला बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग के डॉ. शैलेंद्र गुप्ता और अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड से केवल 5 दिनों के इलाज के लिए 16 हजार 700 रुपये काटे गए थे और किसी भी तरह का गलत क्लेम नहीं उठाया गया।