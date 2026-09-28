बाढ़ के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे CM साय, सुकमा में राहत शिविरों का लिया जायजा; अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री साय ने सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया।
राहत शिविरों में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना।
अधिकारियों को राहत कार्यों में गुणवत्ता व तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रभावितों से मिले मुख्यमंत्री, जाना हाल-चाल
जिला प्रशासन की ली समीक्षा बैठक
अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्बाध प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ प्रभावित दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल लगातार अलर्ट मोड पर रहें। राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलभराव से हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सरकारी सहायता प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।