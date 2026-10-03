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वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान, CEO राउंडटेबल में सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों से होगी चर्चा

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:09 PM (IST)

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय निवेश की नई संभावनाओं को तलाशने सिंगापुर पहुंचे हैं। वे SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ...और पढ़ें

सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

HighLights

  1. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय निवेश संभावनाओं के लिए सिंगापुर पहुंचे।

  2. SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां प्रस्तुत करेंगे।

  3. वैश्विक निवेशकों से सीईओ राउंडटेबल में चर्चा करेंगे।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से आज सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री साय सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रथम SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से सहभागिता करेंगे। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच के माध्यम से वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, विकास की अपार संभावनाओं और प्रदेश में उपलब्ध आकर्षक निवेश अवसरों को प्रस्तुत किया जाएगा।

SING फोरम 2026 के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में मुख्यमंत्री साय सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री साय की SING फोरम 2026 में सहभागिता वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।