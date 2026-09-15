मरीन ड्राइव पर सीएम साय की सादगी, मिट्टी के दीये बेचने वाली मीरा से खरीदा ‘आशीर्वाद का दीया’

डिजिटल टीम, रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर सड़क किनारे दीये बेच रही मीरा के लिए आज का दिन अविस्मरणीय बन गया। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 17 सितंबर को आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का काफिला अचानक मीरा के पसरे के पास रुका। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ स्वयं मीरा से मिट्टी का दीया खरीदा और उसे ₹1,000 की राशि दी, बल्कि उसके परिवार का हालचाल और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानी।

मुख्यमंत्री की इस सहजता ने न केवल छोटे कारोबारियों और कारीगरों के स्वाभिमान को संबल दिया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि स्थानीय उत्पाद और श्रम ही 'आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़' का असली आधार हैं।