CM भूपेश बघेल ने सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में की पूजा, प्रदेशवासियों के लिए की सुख-समृद्धि की कामना

रायपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बालोद जिले के ग्राम भरदा (टटेंगा) में पावन सावन माह के पहले सोमवार को गांव के शिव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मौके पर कई मंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधि थे उपस्थित इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने किया सीएम का स्वागत इसके पहले ग्राम भरदा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं भी पहुंची थीं। मुख्यमंत्री ने उनके पास पहुंचकर उनसे पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली।

Edited By: Sonu Gupta