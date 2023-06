Raipur News: सीएम बघेल ने की NSUI की तारीफ, कहा- विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका निभाएंगे युवा

रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) को भी बड़ी भूमिका निभानी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को छात्रों और युवाओं के बीच पहुंचकर सरकार की नीतियों के बारे में बताना चाहिए। इस दौरान सीएम ने छात्रों और युवाओं के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएससी व्यापम जैसे एग्जाम के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार कर रही है। हमने दो महीनों में ही 48 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं की मदद की है। इसके साथ ही बेरोजगारों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि PSC में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले उम्मीदवार शिकायत करते थे, अभी भाजपा वाले कर रहे हैं।

रायपुर के राजीव भवन शंकर में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में पिछले छह महीने में दिए गए कार्य की समीक्षा की गई। सभी जिलों में किए गए कार्य को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उल्लेख किया गया। इस बैठक में सीएम भी शामिल हुए।

एनएसयूआई को बड़ा काम देते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं। अपने बूथ में ही काम करना है और छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम एनएसयूआई के सभी साथियों को करना है। वहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने कहा कि इस संगठन से जुड़े लोगों की पकड़ हर घर तक होती है क्योंकि हर घर में छात्र है।

सीएम ने किया पोस्टर का विमोचन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवक्ता चयन कार्यक्रम ‘बोल छत्तीसगढ़ियों बोल’ के पोस्टर का भी विमोचन किया। एनएसयूआई मीडिया विभाग के चेयरमैन संकल्प मिश्रा ने बताया कि सभी संभागों में साक्षात्कार के माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। जिसमें मुख्य चयन करता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला होंगे।

इन पांच महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर हुई चर्चा

- 'बोल छत्तीसगढ़िया बोल' जिसमें सभी संभाग में प्रवक्ता चयन के लिए साक्षात्कार होगा और प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी।

- MY FIRST VOTE FOR BHUPESH BAGHEL, MY FIRST VOTE FOR KAKA’ इस अभियान के जरिए सभी महाविद्यालयों में जाकर संवाद कार्यक्रम किया जाएगा।

-‘छात्र भेंट मुलाकात’, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को आमंत्रित कर सरकार की योजनाओं और उनके द्वारा लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में बताया जाएगा।

- यूथ कार्निवल का आयोजन होगा जिसमें छात्रों को प्रतियोगिता का अवसर दिया जाएगा।

- हर घर तिरंगा.. इस कार्यक्रम में 15 अगस्त के दिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर घर तिरंगा लेकर जाएंगे। इससे लोगों में देशभावना का संचार हो सके।