मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से भारतीय थल सेना में नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अधिकारियों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से भारतीय थल सेना में नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अधिकारियों से की मुलाकात (फाइल फोटो)

रायपुर, जेएनएन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से भारतीय थल सेना में नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ से बालोद के चिन्मय ठाकुर, कांकेर से धनंजय साहू, सक्ति से सौरभ कपूर, रायपुर से कुशाग्र गर्ग व भिलाई से प्रिंस बत्रा को चार वर्षों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने पर भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि विगत 10 जून को आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड सम्पन्न हुई। जुलाई माह में वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें पदेन दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से भारतीय थल सेना में आपका चयन राज्य के युवाओं को देश सेवा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर पूर्व सैनिक ननकू राम साहू,भूपेंद्र ठाकुर, नवीन गर्ग, राज कपूर सहित नवनियुक्त अधिकारियों के अभिभावकगण उपस्थित रहे। कैप्‍टन के बाद भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट का पद आता है। लेफ्टिनेंट को यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। क्योंकि सीडीएस और एनडीए का एग्जाम क्लीयर करने के बाद आईएमए और ओटीए में ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट ही मिलता है। लेफ्टिनेंट के बैज पर दो स्‍टार लगे होते हैं।

Edited By: Gaurav Tiwari