Raipur News: ब्लू वाटर लेक में नहाने गए दो लोगों की डूबने से मौत, एक लापता

रायपुर, एजेंसी। रायपुर के माणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लू वाटर लेक में नहाने गए दो लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक लापता है। दो के शव बरामद कर लिए गए हैं और तीसरे लापता व्यक्ति की तलाश जारी है।

Chhattisgarh | Two people who went to bathe in the Blue Water Lake under the Mana police station limits in Raipur died due to drowning, while one is missing. Bodies of two have been recovered, and rescue operation is on to find the third missing person: Bhavesh Gautam, Incharge,… pic.twitter.com/AdofZw1U51