छत्तीसगढ़:माओवादियों के बरामद 20 लाख रुपये दो DSP ने आपस में बांटे, सरेंडर नक्सलियों ने खोला राज
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादियों से बरामद 20 लाख रुपये गायब होने के मामले में दो पुलिस उप अधीक्षकों ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जंगल से छिपाकर रखे गए माओवादियों के 20 लाख रुपये के गायब होने के मामले में दो पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) के विरुद्ध जांच की कार्रवाई पूरी हो गई है। एसपी निखिल राखेचा ने जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी है।
बताया जा रहा है कि मार्च-अप्रैल 2026 जिले में टोंडेमरका जंगल से करीब 15 लाख और मरकाकोनारी से करीब पांच लाख रुपये बरामद किए गए थे। आरोप है कि उक्त रकम को सरकारी खाते में जमा कराने की जगह तत्कालीन दो डीएसपी ने आपस में बांट लिया।
बाद में दोनों डीएसपी का स्थानांतरण कोरबा और दंतेवाड़ा जिले में हो गया है। इनके स्थानांतरण के बाद मामले का राजफाश हुआ। आत्मसमर्पित माओवादियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है।
सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में पदस्थापना के दौरान उक्त दोनों डीएसपी का कार्यकाल विवादित रहा है। जुलाई 2025 में कोकवार गांव के पूर्व सरपंच रमेश मंडावी ने लिखित शिकायत की थी कि उक्त दोनों डीएसपी ने उन्हें माओवादियों से जुड़े मामले में फंसाने की धमकी देकर ढाई लाख रुपये मांगे थे।
जांच में एक गंभीर जानकारी भी निकलकर आई कि माओवादी हिंसा के दौर में भी दोनों डीएसपी पुलिसकर्मियों को लिए बिना अकेले ही जंगल में चले जाते थे। नियमतः पुलिस अधिकारी को बीडीएस और पुलिस टीम के साथ गश्त करना होता है। बताया जा रहा है कि एसपी द्वारा कराई गई जांच में इन बिंदुओं को भी सम्मिलित किया गया था।