छत्तीसगढ़: चक्रधरपुर में नांदेड़-सांतरागाछी से तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस तक 6 ट्रेनें रद, दो का बदलेगा रूट

डिजिटल डेस्क, रायपुर। झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के सीनी-राजखरसावां सेक्शन में ट्रैक नवीनीकरण के लिए 24 नवंबर से 15 जनवरी तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा।

इसके चलते छह ट्रेनें निर्धारित तिथियों पर रद रहेंगी, जबकि कलिंग उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।

इन तिथियों पर ये ट्रेनें रहेंगी रद

टाटानगर-इतवारी : नवंबर (24, 27), दिसंबर में नौ दिन और जनवरी (1, 5, 8, 12, 15)।

नांदेड़-सांतरागाछी : 23 व 30 नवंबर, दिसंबर के सभी रविवार और जनवरी (4, 11)।

सांतरागाछी-नांदेड़ : 25 नवंबर, दिसंबर (2, 9, 16, 23, 30) और जनवरी (6, 13)।

सांतरागाछी-पुणे हमसफर : 21 व 28 नवंबर, दिसंबर के प्रत्येक शनिवार और जनवरी (2, 9)।

पुणे-सांतरागाछी हमसफर: 23 व 30 नवंबर, दिसंबर के सभी रविवार और जनवरी (4, 11)।

हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस (17006): 13 दिसंबर 2026 को रद।

तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस (17433): 7 और 14 दिसंबर 2026 को।

रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस (17434): 10 और 17 दिसंबर 2026 को।

वास्को डी गामा-जसीडीह एक्सप्रेस (17321): 11 दिसंबर 2026 को।

जसीडीह-वास्को डी गामा एक्सप्रेस (17322): 14 दिसंबर 2026 को।

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