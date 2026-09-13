छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार में स्कूल गेट गिरने से मासूम की मौत, मरम्मत में लापरवाही का आरोप

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम हथबंद स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय का मुख्य द्वार गिरने से सात वर्षीय बच्चे शिवम यादव की मौत हो गई। शिवम रतनपुर का निवासी था। वह तीज पर्व पर अपनी बड़ी मां के घर हथबंद आया था।

घर से लगभग 400 मीटर दूर विद्यालय है, जहां शिवम अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। वह खेलते-खेलते स्कूल के गेट पर खड़ा हो गया। यहां लोहे का मुख्य द्वार गिरने से वह इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।