Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती तो भूपेश बघेल ही होंगे मुख्यमंत्री, टीएस सिंहदेव ने दिया संकेत

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। अगर राज्य में कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल के नाम पर सबसे पहले विचार होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया है तो इसका मतलब है कि पार्टी को विश्वास है कि वह टीम को जीत दिला सकता है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती तो भूपेश बघेल ही होंगे मुख्यमंत्री, टीएस सिंहदेव ने दिया संकेत। फाइल फोटो।

