रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोजगार केंद्र के बाहर पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के सदस्यों के बीच झड़प हुई। बता दें कि BJYM के कार्यकर्ता हर बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ नोंकझोक हुई।

#WATCH | Chhattisgarh | Scuffle breaks out between Police and BJYM (Bharatiya Janata Yuva Morcha) members outside Employment Centre in Raipur, as the latter protest and demand unemployment allowance for every unemployed youth. pic.twitter.com/YgkoNyGzcF