Chhattisgarh: रायगढ़ में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई बस, 26 यात्री घायल; 2 गंभीर रूप से चोटिल

छत्तीसगढ़, एजेंसी। रायगढ़ के घरघोड़ा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल, यहां तड़के सुबह एक बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक ब्रिज से जा टकराई। बताया जा रहा है कि इसमें 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है।

#WATCH | Chhattisgarh | 26 people injured, including two critically injured, after a speeding bus lost control and rammed into a bridge. The incident occurred at a bridge near Gharghoda in Raigarh district.

SDOP Deepak Mishra says, "A total of 26 people are injured. Two…