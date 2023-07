Chhattisgarh News: 52 जवानों के बलिदान के जिम्मेदार दो कुख्यात नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

Chhattisgarh News अड़मा व टुगे ने बताया कि नक्सल संगठन के अंदर स्थानीय नक्सलियों से भेदभाव व पुलिस की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में रहते हुए नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या के डर से उन्होंने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया है। अड़मा 2014 में नक्सल संगठन में पामेड़ क्षेत्र मे लोकल गुरिल्ला स्क्वाड में भर्ती होकर 2021 था।

Chhattisgarh: गढ़चिरोली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली।

