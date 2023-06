Chhattisgarh: सुकमा पुलिस के सामने दो नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुनर्वास अभियान पुना नारकोम से प्रभावित

Chhattisgarh Update सुकमा के जिला पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सामने दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों नक्सलियों का कहना है कि वो जिला पुलिस द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास अभियान पुना नारकोम से काफी प्रभावित हुए हैं। पुना नारकोम स्थानीय लोगों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका मतलब नई सुबह या नई शुरुआत होता है।

दो नक्सलियों ने सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया आत्मसमर्पण

Your browser does not support the audio element.

सुकमा, पीटीआई। हिंसा की घटनाओं में शामिल दो नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बात की जानकारी एक अधिकारी की ओर से शुक्रवार को दी गई है। कई हिंसक घटनाओं का रहे हिस्सा वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (डीएकेएमएस) के सदस्य उइका मल्ला और मिलिशिया सदस्य सोदी हुंगा ने अमानवीय और खोखली माओवादी विचारधारा से निराशा का हवाला देते हुए गुरुवार को पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों लंबे समय से जिले के जगरगुंडा और किस्टाराम इलाकों में हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे। पुना नारकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण अधिकारी ने कहा, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि वे जिला पुलिस के पुनर्वास अभियान पुना नारकोम (स्थानीय गोंडी बोली में गढ़ा गया एक शब्द, जिसका अर्थ है नई सुबह या नई शुरुआत) से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मार्च में 16 नक्सलियों ने किया था सरेंडर इससे पहले मार्च के महीने में 16 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें एक 8 लाख का और एक 5 लाख का एक इनामी नक्सली भी शामिल था। इन दोनों पर कई मामले दर्ज थे और कई वारंट भी जारी किए गए थे। इन दोनों नकस्ली ने भरमार बंदूक के साथ हिड़मा ने किया सरेंडर था।

Edited By: Shalini Kumari