Chhattisgarh: दुर्ग में नदी किनारे पिकनिक मनाने गए दो दोस्त पानी में डूबे, काफी मशक्कत के बाद बरामद हुए शव

Chhattisgarh News दुर्ग जिले के तांदुला नदी के पास पिकनिक मनाने गए दोस्तों की नदी में डूबकर मौत हो गई। दरअसल पांच दोस्त पिकनिक मनाने गए थे जिसमें से दो लोगों का संतुलन बिगड़ने के कारण वे नदी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

पिकनिक मनाने गए दो दोस्त नदी में डूबे

दुर्ग, एजेंसी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक नदी में अपनी मोटरसाइकिल धोते समय दो लोग डूब गए। दरअसल, दोस्तों को एक समुह तांदुला नदी पर पिकनिक मनाने गए थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। बाइक धोने गया था युवक पुलिस अधिकारी ने बताया अंडा गांव के रहने वाले मिथलेश सोनी (19) और चुम्मन ठाकुर (20) और उनके तीन दोस्त नदी पर पिकनिक मनाने गए थे। तभी सोनी अपनी मोटरसाइकिल को नदी के एक एनीकट पर ले गया और उसे धोने लगा। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी में फिसल गया। इसके बाद सोनी की तलाश के दौरान ठाकुर भी वहां पहुंच गया और हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू टीम में शवों को निकाला इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका सुराग न मिल पाने के कारण पुलिस को घटना की जानकारी दी गी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि आज सुबह 14 सदस्यीय टीम और दो नावों की मदद से एनीकट से लगभग 25 मीटर दूर शवों को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव फिलहाल, दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है।

