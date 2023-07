Chhattisgarh: बाघ की खाल के साथ दो पुलिसकर्मी सहित सात लोग गिरफ्तार, मामले में जांच और पूछताछ शुरू

बीजापुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सात लोगों के पास कथित तौर पर बाघ की खाल पाया गया, जिसके बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस द्वारा शनिवार को दी गई थी।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक गणवीर धम्मशिल ने कहा कि सातों को इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मद्देड बफर रेंज के रुद्रराम गांव से शुक्रवार रात को एक इनपुट के आधार पर पकड़ा गया।

Bijapur, Chhattisgarh | A joint team of Indravati Tiger Reserve, Udanti Sitanadi Tiger Reserve, Bijapur Forest Division and local police have arrested seven persons along with a Tiger skin from the buffer zone of Indravati Tiger Reserve pic.twitter.com/rteI8txzva