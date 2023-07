Chhattisgarh: कांग्रेस को लगा झटका, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने पद से दिया इस्तीफा

Phulo Devi Netam छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी राज्य में जहां कांग्रेस सरकार में फेरबदल और बदलाव कर के पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है वहां फूलो देवी का यह कदम पार्टी के लिए एक झटका हो सकता है। गौरतलब है कि फूलो देवी नेताम पिछले सात सालों से इस पद पर थीं।

छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने अपने पद से दिया इस्तीफा

Your browser does not support the audio element.

HighLights छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा पिछले सात साल से फूलो देवी नेताम संभाल रही थी अध्यक्ष का पद वर्तमान में राज्‍यसभा सांसद भी हैं फूलो देवी नेता

रायपुर, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार कायम रखने के लिए कांग्रेस लगातार फेरबदल और कई बदलाव कर रही है। इसी बची कांग्रेस को एक झटका लगा है। दरअसल, फूलो देवी नेताम ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सात साल से अध्यक्ष का पद संभाल रही थी नेताम छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस पद से फुलो देवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेताम ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को अपना त्याग पत्र दिया है। हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने किस कारण से अपना पद छोड़ा है। पिछले सात साल से फूलो देवी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष पद पर थीं। वर्तमान में फूलो देवी नेता राज्‍यसभा सांसद भी हैं।

Edited By: Shalini Kumari