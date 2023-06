Chhattisgarh: दंतेवाड़ा में बीमार बेटी को कंधे पर लेकर भरी धूप में अस्पताल पहुंचा पिता, फिर भी  नहीं मिला इलाज

Chhattisgarh दंतेवाड़ा में छुट्टी वाले दिन किसी भी प्राथमिक अस्पताल में इमरजेंसी की सुविधा नहीं होती है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दिन डॉक्टर अपने घर पर इलाज करते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। ऐसा ही दंतेवाड़ा से एक नया मामला सामने आया है।

सरकारी छुट्टी होने के कारण अस्पताल में मौजूद नहीं थे डॉक्टर, इमरजेंसी सुविधाएं भी नहीं

Your browser does not support the audio element.

दंतेवाड़ा,ऑनलाइन डेस्क। दंतेवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त दवाओं और इलाज के लिए अस्पताल तो खुल गए हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल, दंतेवाड़ा जिले से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मजूबर पिता अपनी मासूम बेटी को कंधे पर बिठाकर अस्पताल के पास ले जा रहा है, क्योंकि उस दिन अस्पताल बंद था। मासूम बेटी को लेकर घूमता रहा पिता दंतेवाड़ा जिले में एक पिता अपनी पांच साल की बच्ची को कंधे पर बिठा कर पालनार से पांडुपारा जा रहा था। पिता देवा ने बताया कि उसकी बेटी सुनीता की तबीयत खराब है और बुखार का इलाज कराने के लिए वो अस्पताल लाया था। यहां अस्पताल सरकारी छुट्टी के कारण बंद था। दरअसल, दंतेवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानी यह है कि इन अस्पतालों में छुट्टी के दिन यहां इमरजेंसी में कोई नहीं होता है। प्राइवेट में इलाज कराने के पैसे नहीं ग्रामीण ने कहा कि पहले वो अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेली गए थे, लेकिन वहां अस्पताल बंद था, जिसके बाद वो पालनार आए। यहां पर भी इलाज नहीं हो सका, क्योंकि अस्पताल बंद था। इसके बाद उन्हें पता चला कि डॉक्टर घर पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इस कारण वो अपनी बच्ची को लेकर वापस घर जा रहे थे। देव ने बताया कि शुक्रवार को अस्पताल खुलेगा, तो वो दोबारा अपनी बेटी को लेकर आएगा और इलाज कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के दावे हो रहे फेल दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के दावे किए गए हैं, लेकिन आज भी वहां के कई अस्पतालों की हालत खस्ता है। लोगों के मुताबिक, किसी अस्पताल में स्टाफ की कमी है, तो कहीं सुविधाओं का टोटा है। कुआकोंडा क्षेत्र में कुआकोंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ पालनार, समेली, अरनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं, लेकिन आए दिन यहां से लापरवाही और बदइंतजामी की खबरें सामने आती हैं।

Edited By: Shalini Kumari