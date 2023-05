Chhattisgarh: मंत्री टीएस सिंहदेव ने की स्काई डाइविंग, सीएम बघेल बोले- वाह महाराज! आपने तो कमाल कर दिया

अंबिकापुर, जागरण डेस्क। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री व अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका खास अंदाज देखने को मिल रहा है। दरअसल, वायरल हो रहा यह वीडियो खुद टीएस सिंहदेव ने शेयर किया है, जिसमें वो स्काई डाइविंग करते नजर आ रहे हैं।

There were no bounds to the sky's reach. Never!

I had the incredible opportunity to go skydiving in Australia, and it was truly an extraordinary adventure. It was an exhilarating and immensely enjoyable experience. pic.twitter.com/2OZJUCnStG