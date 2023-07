Chhattisgarh: गर्भवती महिला के इलाज के दौरान डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, ऑपरेशन थिएटर में ही हुई मौत

Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ में एक गर्भवती महिला के इलाज के दौरान डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। इस कारण डॉक्टर की ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई। फिलहाल डॉक्टर के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर शोभाराम बंजारे पिछले साढ़े 3 साल से रिटायरमेंट के बाद संविदा पर जिला अस्पताल जांजगीर में कार्यरत थे।

छत्तीसगढ़, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक मरीज का ऑपरेशन करने के दौरान ही डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर एक गर्भवती महिला का इलाज कर रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हुई मौत खबरों के मुताबिक, जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर शोभाराम बंजारे एक गर्भवती महिला का इलाज कर रहे थे। उसी दौरान डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई है। घटना की जानकारी पुलिस और डॉक्टर के परिजनों को दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ अनिल जगत ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्ग जिले के रहने वाले डॉक्टर शोभाराम बंजारे, पिछले साढ़े 3 साल से रिटायरमेंट के बाद संविदा पर जिला अस्पताल जांजगीर में कार्यरत थे। रात 8 बजे वे ऑपरेशन थिएटर में गर्भवती महिला का इलाज कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा।

